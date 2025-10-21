التربية تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير «القيادات التعليمية» في 3 مدن

قامت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عبر قسم التدريب والتطوير بإطلاق الدورة التدريبية بعنوان “قيادة التغيير من الرؤية إلى التأثير” في مرحلتها الثالثة.

والدورة التي تُقام في مدن درج، غدامس، وأوال، تهدف إلى تأهيل وتطوير القيادات التعليمية، وتشهد حضور مراقبي التربية والتعليم في تلك المدن، بالإضافة إلى رئيس قسم التدريب والتطوير في الوزارة.

وتستمر الدورة لمدة 44 ساعة تدريبية مكثفة على مدار ثلاثة أيام، صُممت لتلبية احتياجات القيادات التعليمية، مع التركيز على تعزيز مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعالة.

والبرنامج التدريبي يستهدف مديري المدارس ورياض الأطفال، ومديري المكاتب، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والكوادر القيادية والإشرافية في القطاع التربوي.

ويشرف على الدورة مجموعة من المدربين المختصين التابعين للوزارة، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحسين الأداء الإداري والتربوي وتعزيز كفاءة الكوادر التعليمية.