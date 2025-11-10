التربية تطلق برنامجاً لتدريب 100 معلم في المدارس

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب المدربين (TOT) في إطار مبادرة رئيس الوزراء لتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا.

ويهدف البرنامج إلى إعداد 100 معلم لغة إنجليزية لتدريب زملائهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال تدريب مكثف يبدأ في يناير 2026.

شروط التقديم:

معلم في مدرسة حكومية ليبية.

حاصل على شهادة بكالوريوس في اللغة الإنجليزية.

خبرة تدريسية لا تقل عن 5 سنوات.

مستوى C1 في اللغة الإنجليزية.

مهارات قيادية واستخدام التكنولوجيا في التدريب.

المزايا:

تدريب مكثف بقيادة مدربين من المجلس الثقافي البريطاني.

حقيبة تدريبية متكاملة.

اعتماد مشترك من المركز العام للتدريب والمجلس الثقافي البريطاني.