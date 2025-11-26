التربية تطلق مشاورات لتحديث «المقررات الدراسية» ورفع جودة التعليم

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، اجتماعًا مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات الشقيقة وطرابلس المركز والعربان وجادو والقلعة وسيدي السايح وسوق الخميس امسيحل ودرج، وذلك بمكتبه في طرابلس.

وناقش الاجتماع سير العملية التعليمية داخل المراقبات، وملف سد العجز في عدد من التخصصات، إضافة إلى مستجدات الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعمل المراقبات.

وأكد الدكتور الكبير أهمية معالجة المختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية والعمل على تذليل الصعوبات لضمان تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات التعليمية في مختلف البلديات.

وفي سياق متصل، عُقد صباح الثلاثاء اجتماع مشترك ضم خبراء إدارة المناهج الدراسية ومجمع اللغة العربية بهدف بحث سبل تطوير مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية وتعزيز المناشط اللغوية داخل المؤسسات التعليمية.

وأعرب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الدكتور أبوبكر الهاشمي، عن تقديره لجهود التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أهمية تحديث المقررات الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية ويحافظ على الهوية اللغوية والقيم الأخلاقية والدينية.

وبحث الاجتماع إجراء مراجعة شاملة لمقررات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والاستفادة من خبرات مجمع اللغة العربية في ضبط المصطلحات. كما ناقش آليات تعزيز القيم السلوكية في المحتوى التعليمي وتطوير طرق تدريس اللغة العربية بما يرفع مستوى التحصيل لدى الطلاب.