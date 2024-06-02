التربية تطلق مشروع تعزيز المهارات الحياتية في المقررات الدّراسية

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، مشروع تعزيز المهارات الحياتية في المقررات الدّراسية، تحت شِعار “تَعلّم مَدى الحيَاة”.

ويقيم المشروع، مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، بالتّعاون مع مُنظّمة الأمم المتحدة للطّفولة “اليونيسف”.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التّعليم، وتوفير تجربة تعليمية شامِلة للمُتعلّمين، وتطوير مهارات التّواصل والقيادة واتّخاذ القرارات، وحل المشكلات لدى المُتعلّم، وتشجيع التلامِيذ والطّلاب، وتدريبهم على العمل الجماعي والتّفاعل الإيجابي.

كما يسعى المشروع، إلى تجهيز الطّلاب بالمهارات الضرورية للنّجاح في سوق العمل، والتكنولوجيا المتطوّرة، وتعزيز قدرة المُتعلّم على التكيّف مع التّغيرات، والتحدّيات.

وفي كلمة له في حفل الإشهار، أكّد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، أهمّية المشروع في تطوير التّعليم والمناهج الدّراسية، وإكسابهم المهارات التي تٌواكب التّطور الحاصِل، وتعزيز تحصيلهم العِلمي والعملي، مشيداً بدور منظّمة اليونيسف، والجهات الدّاعمة للوزارة في إقامة هذه المشاريع، والبرامج.

فِيما قال مدير مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية “سيف النّصر بالحسن” أن المشروع يهدف إلى إبراز المهارات في المقرّرات الدّراسية، وتهيئة الطّالب لِمسيرته العملية، ومواجهة تحدّيات المستقبل.

حضر حفل الاشهار مستشار الوزير، ومدير إدارة النّشاط المدرسي بالوزارة، وممثّل منظّمة اليونيسف لدى ليبيا، ومدير مكتب التّعليم بالمنظّمة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بمركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، ومنظمة اليونيسف، ولفِيف من المهتمّين بالعملية التّعليمية.

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