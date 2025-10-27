التربية تُطلق برنامجاً جديداً لتطوير كفاءة المعلمين بـ«اللغة الإنجليزية»

في إطار سعي وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لتطوير الكفاءات المهنية واللغوية للعاملين في قطاع التعليم، أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المهني لتطوير اللغة الإنجليزية.

البرنامج، الذي يُنفَّذ بالتعاون مع السفارة الأمريكية والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل، يهدف إلى تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية والتواصل المهني للمشاركين.

ويستهدف البرنامج مفتشي وخبراء ومعلمي اللغة الإنجليزية ذوي المستوى المتقدم على مستوى ليبيا. ويشمل التدريب مزيجًا من الجلسات الافتراضية والحضورية، وذلك وفق معايير تدريبية دولية تهدف إلى تطوير القدرات في مجالات التدريب والإرشاد والقيادة التربوية.