اجتماع موسع للجنة شؤون المعلمين لتنظيم أوضاع المنقطعين

عقدت لجنة شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، لمتابعة ملفات المعلمين المحالة من مختلف مراقبات التربية والتعليم.

وناقش الاجتماع المحاضر الواردة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات سوق الجمعة، مصراتة، درنة، جادو، العواتة، سوق الخميس، العامرية، خليج السدرة، قصر أخيار، المعمورة، الزاوية المركز، جنزور، الماية، ككلة، مزدة، المرج، القره بوللي، بنت بية، الحوامد، عين زارة، الأبيار، رأس الطبل، القيقب، إنتلات البيضان، قصر بن غشير، الجميل، الأبرق، سلوق، كاباو، سرت، البيضاء، زلطن، بنغازي، الخمس، المردوم، تراغن، الزهراء، اجخرة، القواليش، تنيناي.

وشملت المحاضر ملفات التسويات الوظيفية، وإعادة التعيين على مؤهلات جديدة، والعودة إلى العمل بعد الانقطاع، إضافة إلى النظر في طلبات العدول عن التقاعد والاستقالة، ضمن الإجراءات المعتمدة لتنظيم أوضاع المعلمين وتحسين الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لوزارة التربية والتعليم لمعالجة الملفات الإدارية العالقة، وتوحيد الإجراءات بين المراقبات، وضمان حقوق المعلمين بما ينعكس على استقرار العملية التعليمية وتحسين أدائها في مختلف المناطق.