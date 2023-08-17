التربية والتعليم تعتمد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023 – 2024

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024ـ 2023.

وتشمل الخطة التي نشرتها الوزارة عبر صفتحها الرسمية، وفق قرار المقريف، مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الديني والشهادات العامة.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.