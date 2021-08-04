التربية والتعليم تُعلَّق الدراسة أسبوعاً آخر

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن تعليق الدراسة أسبوعاً آخر، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى إمساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجّار، توصل إلى تعليق الدراسة إلى الثاني عشر من أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى إمساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس، الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على الاستمرار في تعليق الدراسة أسبوعاً آخر باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى إمساعد، وبلديات الجنوب الشرقي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة رفع حالة الجهوزية والتدريب في المراقبات التعليمية بالمنطقة الشرقية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية.

كما اتفق الحضور على عقد اجتماع الأربعاء المُقبل، لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق.

وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات المهندس علي التبروري، ومدير إدراة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة التعليم الثانوي الدكتور عبدالرحمن عريبي، ومدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم الدكتور سعد التائب، والمستشار بوزارة التعليم الفني والتقني مراد الكرداسي