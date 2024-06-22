التربية: يجوز استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة الغش في الامتحانات

قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، إنه “يجوز استخدام كافة الوسائل التقنية الممكنة داخل قاعات الامتحانات للقضاء على ظاهرة الغش والحد منها”.

وأضافت الوزارة، “أن ذلك وفقا للمادة 120 من لائِحة تنظِيم شؤون التّربية والتّعليم رقم 1013 لِسنة 2022م والتي أقرت للدولة استخدام التقنيات الحديثة للقضاء على الغِش”.

وقدمت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، “عددا من النصائح للطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام التعليم الثانوي، من بينها اختيار إجابة واحدة فقد، وتجنب عدم تظليل الدائرة بالكامل في نموذج الإجابة، وعدم تظليل أكثر من إجابة، وعدم وضع علامة صح بدلا من تظليل الدائرة في مقابل الإجابة الصحيحة”.

هذا وتنطلق اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي الأحد المُقبل بمشاركة 115110 طالب وطالبة في كامل تُراب الوطن يدرسون في الأقسام الأدبي والعِلمي، والتّعليم الدّيني، وكان وزير التّربية والتّعليم أصدر القرار رقم 901 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، تحت الإشراف المباشر لِوكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”.