التعامل مع مخلفات حرب في تاجوراء

أكد جهاز المباحث الجنائية، أن “فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات تعامل مع مخلفات حرب بمنطقة تاجوراء”.

وأوضح الجهاز في بيان له، “أنه على إثر ورود بلاغ من غرفة الجهاز أمس الاثنين، عن واقعة انفجار بمعسكر الشهيدة صبرية بمنطقة تاجوراء انتقل فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ”.

وأضاف “أنه فور وصول الفريق، قاموا بفتح مسار آمن من المدخل الرئيسي إلى محيط موقع الانفجار، وباشروا عمليات المسح الأولي غير التقني حيث عثروا على أنواع مختلفة من مخلفات حرب”.

وأشار الجهاز إلى “أن تلك المخلفات تتكون من عدد (213) لغم بلاستيكي مضادة للأفراد وعدد (241) صاعق ألغام بلاستيكية وجزء أمامي من صاروخ (إس بي جي) غير منفجر وقذيفة مدفعية عيار (122) مم وعدد (2) براميل وقود دافع لقذائف المدفعية”.

وذكر جهاز “أنه بسبب اشتعال النيران بالمكان والحرارة العالية لم يتمكن الفريق من الوصول إلى عدد آخر من مخلفات الحرب لما يشكله الأمر من خطورة”، لافتا “إلى أنه جرى نقل المخلفات التي جُمعت إلى مكان التخزين للتخلص منها وفق المعايير والإجراءات المعتمدة”.

وأكد جهاز المباحث الجنائية، “استمرار أعمال المسح والتمشيط لمكان الانفجار بالتوازي مع أعمال انتشال ونقل مخلفات الحرب”.

فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات يتعامل مع مخلفات حرب بمنطقة تاجوراء. على إثر ورود بلاغ من غرفة الجهاز يوم… تم النشر بواسطة ‏جهاز المباحث الجنائية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤