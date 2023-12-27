التعاون الإسلامي تدعو لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لاستمرار “الجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني”.

وجددت المنظمة، في بيان لها، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وفرض وقف العدوان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني, تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت المنظمة “إن جرائم الاحتلال المتواصلة واستهدافه للمنشآت والعاملين في القطاع الصحي والإعلامي والأمم المتحدة, انتهاك صارخ للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة”.

وتواصل إسرائيل لليوم الـ 82 على التوالي, شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي, وارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل, وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمائة من السكان.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 20 ألف قتيل, وجرح نحو 54 ألفا آخرين, أكثر من 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال.