التعاون الإسلامي تُدين الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة التي تضم 57 دولة، وتتخذ من جدة السعودية مقراً لها.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المنظمة قولها: “ندين ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف، ما أسفر عن جرح واعتقال العشرات منهم”.

وحمَّلت المنظمة إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية التي تغذي العنف والتوتر والكراهية”، مشددة على ضرورة “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

ومنذ مساء الخميس، تشهد مدينة القدس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين صهاينة من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 فلسطيني.

وتأتي اعتداءات المستوطنين، استجابة لدعوات يمينية إسرائيلية انتقامية من الفلسطينيين في القدس، ردا على ما وصفوه بـ”هجمات شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين بالمدينة”.

كما استنكرت المنظمة، وفق البيان، “محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة من المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية”.

ودعت المجتمع الدولي، إلى “مساندة إجراء هذه الانتخابات في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير سبل نجاحها”.

وتمتنع الحكومة الإسرائيلية عن الرد على طلب فلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل بمدينة القدس الشرقية.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات أعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

في غضون ذلك، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، إن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في القدس ومحيط غزة.

وأعرب وينيسلاند في بيان صحفي نقلته وكالة “معا” الفلسطينية، اليوم السبت، عن قلقه من التصعيد في القدس ومحيط غزة، على مدار الـ48 ساعة الماضية. وقال: “يجب أن تتوقف هذه الأعمال الاستفزازية في أنحاء القدس”.

ودعا جميع الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، سيما خلال شهر رمضان المبارك”.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وفي قطاع غزة، أصيب أمس 3 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، فيما قصف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عدة مناطق ومواقع في قطاع غزة، وألحقت دمارا وخرابا بممتلكات المواطنين.