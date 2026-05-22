«التغذية التجميلية» تتصدر المشهد.. الفواكه سلاح طبيعي لصحة البشرة

كشفت مجموعة من الدراسات العلمية الحديثة في مجالي التغذية الجلدية والطب الوقائي أن تناول الفواكه بشكل يومي ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في دعم صحة البشرة، والحد من تأثيرات أشعة الشمس فوق البنفسجية، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وفقدان مرونة الجلد.

وتشير هذه الدراسات إلى أن البشرة تتأثر بشكل مباشر بعوامل داخلية وخارجية، من أبرزها التغذية، حيث يؤدي نقص مضادات الأكسدة والفيتامينات إلى زيادة الإجهاد التأكسدي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لظهور علامات التقدم في العمر على الجلد.

وتبرز أهمية الفواكه في هذا السياق لاحتوائها على مركبات طبيعية نشطة، مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، والبوليفينولات، والفلافونويدات، التي تعمل على دعم تجديد الخلايا، وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتقليل الالتهابات الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس والتلوث.

ومن أبرز الفواكه التي تناولتها الأبحاث في هذا المجال التوت بأنواعه مثل التوت الأزرق والتوت الأحمر، إضافة إلى الفراولة، والعنب، والرمان، والبرتقال، والليمون، والكيوي، والتفاح، والمانجو، والموز، والبطيخ، والبابايا، وهي فواكه تجمع بين الترطيب العالي والغنى بالمغذيات الحيوية.

وأوضحت نتائج عدد من الدراسات أن الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والكيوي والفراولة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن تماسك الجلد ومرونته، بينما تحتوي فواكه مثل الرمان والعنب على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل تلف الخلايا الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

كما أشارت دراسات أخرى إلى أن البطيخ، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء، يسهم في ترطيب الجسم من الداخل، ما ينعكس على نضارة البشرة ويقلل من الجفاف الذي يعد من العوامل المساهمة في تسريع شيخوخة الجلد.

وتوضح أبحاث التغذية الحديثة أن تأثير الفواكه لا يرتبط بنوع واحد فقط، بل يعتمد على التنوع الغذائي، حيث يعمل الجمع بين عدة أنواع من الفواكه على توفير طيف واسع من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تدعم صحة الجلد بشكل متكامل.

وفي سياق متصل، تشير تقارير علمية إلى أن الوقاية الغذائية أصبحت جزءًا مهمًا من استراتيجيات العناية بالبشرة، إلى جانب استخدام واقيات الشمس والعناية الموضعية، حيث لم يعد الاهتمام بالبشرة مقتصرًا على المستحضرات الخارجية فقط، بل امتد ليشمل نمط الحياة الغذائي اليومي.

كما توصي هذه الدراسات بتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، مع الاعتماد على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات وشرب كميات كافية من الماء، باعتبارها عوامل مساعدة في الحفاظ على بشرة أكثر صحة وتأخرًا في ظهور علامات الشيخوخة.

وتشير النتائج إلى أن الدمج بين التغذية السليمة والحماية البيئية قد يمثل نهجًا فعالًا في تعزيز صحة الجلد على المدى الطويل، خاصة مع تزايد التعرض للملوثات البيئية والعوامل المناخية القاسية في الحياة اليومية.

هذا وشهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مجال ما يعرف بـ”التغذية التجميلية”، وهو مجال علمي يدرس العلاقة بين الغذاء وصحة الجلد، حيث أثبتت دراسات متعددة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات قد تسهم في تحسين مظهر البشرة، وتقليل الالتهابات الجلدية، وإبطاء مظاهر الشيخوخة المبكرة.