التغلب على عقبات التعليم الرقمي في الدول النامية يُحسن مستوى التعليم

التعليم الاساسى بالطرق الرقمية الحديثة والتى يدخل الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الحسية والمادية من التكنولوجيا، ليكون دائما الهدف هو تحقيق ضمان التعليم الرقمى الجيد للأطفال الصغار وإكمال المراحل الأولى من التعليم كأساس متين مبنى على احدث ما تجود به التكنولوجيا.

تعتبر المبادرات لتطوير التعليم الرقمي في البلدان النامية كمشروع يساهم بمهمة القضاء على المشاكل التعليمية التي يواجهها الأطفال الأكثر حرمانا، وهى مهمة معقدة تواجه الكثير من الصعوبات على أساس يومي.

فالتعليم الرقمي والربط بالانترنت كطريقة تكنولوجية لمساعدة المعلمين والتلاميذ من خلال إتاحة تدفق غير محدود من المعرفة، والتي يمكن تجديدها وتحديثها دون زيادة التكاليف في المواد المدرسية. فيما بعد مجموعة من العقبات التي تتم مواجهتها وذلك لتسليط الضوء عليها من اجل التغلب عليها للوصول الى وضع افضل للتعليم الرقمى: