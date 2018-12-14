التكنولوجيا الحيوية الصناعية قدمت وتقدم منتجات للاستفادة الانسان

منذ البداية ليكون معلوما لمن يطلع على السطور التي أكتبها، بأنها استقاء وإعداد من خلال الاطلاع على الكثير من المواضيع ذات الصلة المنشورة على الانترنت، وبالتالي ليعذرني الخبراء والمتخصصين في حالة التقصير وخاصة أن المقالات التي تنشرها هذه الصحيفة هي بشكل مختصر وموجهة لغير المتخصصين للتوعية والتحفيز على الاستزادة مما تزهر به الانترنت من محتوى علمي وتكنولوجي يزداد بشكل مستمر.

السطور التالية لاعطاء لمحة حول التكنولوجيا الحيوية والتى دخلت فى العديد من المجالات الحياتية، وهنا التطرق الى مجال محدد وهو دورها فى الصناعة والتصنيع والمنتجات الناتجة من ذلك.

تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية التكنولوجيا الحيوية بأنها “تطبيق المبادئ العلمية والهندسية على معالجة المواد بواسطة العوامل البيولوجية”، أي أن التكنولوجيا الحيوية تستخدم الكائنات الحية لإنشاء منتجات مفيدة، حيث يتم الإنتاج باستخدام كائنات حية، مثل الخمائر والبكتيريا أو باستخدام مواد طبيعية مثل انزيمات من الكائنات الحية، وتستخدم التكنولوجيا الحيوية النظم والعمليات البيولوجية لتصنيع المنتجات اليومية المفيدة، وهى مطبقة على العديد من المنتجات الموجودة في البيت وتستخدم على أساس يومي، وتستخدم التكنولوجيا الحيوية الصناعية الإنزيمات والكائنات الدقيقة لصنع منتجات قائمة على أساس حيوي في قطاعات مختلفة، مثل المواد الكيميائية والمكونات الغذائية والمنظفات والورق والمنسوجات والوقود الحيوي، وهى واحدة من أكثر التكنولوجيات الواعدة.

التكنولوجيا الحيوية ليست مفهوما جديدا، حيث تستخدم المنتجات التقليدية مثل الخبز والجبن والزبادي عمليات طبيعية، ففي عام 1800 أثبت لويس باستور أن التخمر كان نتيجة للنشاط الميكروبي، ثم في عام 1928 تمكن العالم ألكسندر فليمنج من استخراج البنسلين من العفن، وفي الأربعينيات تم تطوير تكنولوجيا التخمير على نطاق واسع لصنع كميات صناعية من البنسلين، مما أفسح المجال للتكنولوجيا الحيوية الصناعية الحديثة كما هى معروفة اليوم.

أنتجت التكنولوجيا الحيوية الصناعية الإنزيمات لاستخدامها في الحياة اليومية وبالاخص قطاع التصنيع، ففي التكنولوجيا الحيوية الصناعية الرئيسية، ينطوي الإنتاج الميكروبي للأنزيمات، وهي بروتينات متخصصة، وتطورت تلك الإنزيمات في الطبيعة لتكون محفزات حيوية عالية الأداء تعمل على تسهيل وتسريع التفاعلات الكيميائية الحيوية المعقدة، وهذه المحفزات الإنزيمية المدهشة هي التي تجعل التكنولوجيا الحيوية الصناعية ذات قوة لانتاج كم كبير من المنتجات، وفيما بعد مجموعة قليلة من منتجات التكنولوجيا الحيوية الصناعية المستعملة فى الحياة اليومية على سبيل المثال لا الحصر: