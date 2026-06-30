التكييف في مواجهة الحر.. كيف يتحول إلى مصدر مرض؟

حذّرت دراسات طبية وصحية دولية من أن الاستخدام غير المنضبط لمكيف الهواء خلال موجات الحر الشديدة قد ينعكس سلباً على صحة الإنسان، خصوصاً في ما يتعلق بالجهاز التنفسي والجلد والمناعة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن في المكيف بحد ذاته، بل في طريقة تشغيله وجودة صيانته ومستوى التهوية في المكان المغلق.

وتستند هذه التحذيرات إلى أدلة علمية منشورة من منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي تؤكد في إرشاداتها الخاصة بجودة الهواء الداخلي أن البيئات المغلقة ذات التهوية الضعيفة أو التي تتراكم فيها الرطوبة يمكن أن تصبح بيئة ملائمة لنمو العفن والبكتيريا، وهو ما يرتبط بزيادة أعراض الحساسية والربو والتهابات الجهاز التنفسي، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

كما تشير تقارير علمية صادرة عن WHO ومراكز بحثية في الصحة البيئية إلى أن الهواء الداخلي في الأماكن المغلقة قد يكون في بعض الحالات أكثر تلوثاً من الهواء الخارجي، نتيجة تراكم الجسيمات الدقيقة والملوثات العضوية، وهو ما يزداد في حال عدم تنظيف فلاتر أجهزة التكييف بشكل دوري أو ضعف تدفق الهواء النقي إلى الداخل.

وفي سياق متصل، تُظهر مراجعات علمية منشورة في مجلة Indoor Air المتخصصة في جودة الهواء الداخلي أن انخفاض معدلات التهوية في البيئات المغلقة يرتبط بزيادة أعراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك تهيج الشعب الهوائية وتفاقم نوبات الربو وزيادة الالتهابات التنفسية المتكررة، وهو ما يربطه الباحثون أيضاً بالتعرض الطويل للهواء المعاد تدويره داخل أنظمة التكييف.

وتوضح دراسات في مجال أمراض الجهاز التنفسي أن التعرض المستمر للهواء البارد والجاف الناتج عن المكيف قد يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، ما يقلل من قدرة الجهاز التنفسي على مقاومة الفيروسات والبكتيريا، ويزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والتهابات الحلق، إضافة إلى تأثيره على الجلد الذي قد يفقد رطوبته الطبيعية تدريجياً مع التعرض الطويل.

كما تشير أبحاث في الصحة المهنية إلى أن الانتقال المفاجئ والمتكرر بين درجات حرارة مرتفعة خارج المباني وبيئات شديدة البرودة داخلها قد يؤدي إلى اضطراب في تنظيم حرارة الجسم، وهو ما قد يظهر على شكل صداع متكرر، إرهاق عام، آلام عضلية، وتشنجات في الرقبة والظهر لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يتعرضون للتكييف لفترات طويلة دون انقطاع.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تقاريرها المتعلقة بالبيئة والصحة أن جودة الهواء الداخلي أصبحت عاملاً أساسياً في الصحة العامة، خصوصاً مع قضاء الإنسان ما بين 80 إلى 90% من وقته داخل أماكن مغلقة، ما يجعل التحكم في درجة الحرارة وجودة الهواء عاملاً حاسماً في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالبيئة الداخلية.

وفي المقابل، يشدد خبراء الصحة العامة على أن هذه المخاطر لا تعني تجنب استخدام المكيف، بل ترتبط بشكل مباشر بسوء الاستخدام، موضحين أن ضبط درجة الحرارة في مستويات معتدلة، وتجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء البارد، والالتزام بالصيانة الدورية للفلاتر، عوامل تقلل بشكل كبير من احتمالية ظهور الأعراض الصحية السلبية.

كما ينصح المختصون بضرورة تحقيق توازن بين التبريد والتهوية الطبيعية، لتقليل الاعتماد الكامل على الهواء المعاد تدويره، إضافة إلى الحفاظ على ترطيب الجسم عبر شرب الماء بانتظام، لتقليل آثار الجفاف الناتج عن البيئات المكيفة.

وتخلص الأدلة العلمية إلى أن مكيف الهواء يمثل أداة ضرورية في مواجهة موجات الحر المتزايدة عالمياً، إلا أن تأثيره الصحي يعتمد بشكل أساسي على نمط الاستخدام وجودة الهواء الداخلي، حيث يمكن أن يتحول من وسيلة راحة إلى عامل ضغط صحي في حال الإهمال أو الاستخدام المفرط دون ضوابط.