التلفزيون الإيراني: لا وجود لعلامة حياة في حطام مروحية رئيسي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين أنّه “لا توجد أيّ علامة” حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه “عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء”.

وكان قد قال مسؤول لوكالة رويترز للأنباء إن جميع جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.

وأضاف: “طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.”

أتى ذلك، بعدما أفاد رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أن عناصر المنظمة تمكنت من رؤية حطام الهليكوبتر التي سقطت بعد ظهر أمس في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، مضيفا أن مسافة كيلومترين تفصلها عن الموقع.

كما أوضح أنه لا يمكن تقييم الموقف قبل الوصول إلى طائرة الرئيس لكن “الظروف ليست جيدة”.

وكانت المروحية التي تقل إلى جانب رئيسي (63 عاما) الذي تولى سابقا قيادة السلطة القضائية في البلاد، وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجيان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز محمد علي الهاشم، ومرافقين آخرين، هبطت أمس سط غابات أرسباران وسط ضباب كثيف صعب إمكانية وصول فرق الإنقاذ إليها حتى الساعة.

وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة المسيرة التركية “أقينجي” رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام طائرة الرئيس الإيراني وشاركت إحداثيات موقع التحطم مع السلطات الإيرانية.