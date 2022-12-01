التهاب السحايا.. تعليم سبها تدعو أولياء الأمور لمراقبة أطفالهم

دعت مراقبة التربية والتعليم بمدينة سبها أولياء الأمور ومديري المدارس إلى مراقبة أعراض مرض السحايا بين الأطفال والتلاميذ، بعد انتشاره بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة، وتسببه في فقدان عدة أطفال بالمدينة.

وأفادت مراقبة تعليم سبها أن أبرز أعراض مرض السحايا هي الترجيع والإسهال وارتفاع الحرارة، محذرة من أن انتقال العدوى وانتشارها بين الأطفال بشكل كبير يؤدي إلى الوفاة.

ودعت المراقبة إلى التزام الإجراءات الوقائية؛ من النظافة الشخصية، واستعمال الكمامات، وعدم الشرب من قنينة مياه الآخرين، والحفاظ على غسل اليدين وتعقيمهما بعد استعمال دورة المياه.

وحثت مراقبة التعليم أولياء الأمور في حال ظهور أعراض ارتفاع الحرارة والإسهال على أبنائهم على عدم إرسالهم إلى المدرسة، وتبليغ الإدارة بذلك.

وقبل نحو أسبوع ودّع مركز سبها الطبي الطفل صالح آدم الذي يبلغ عامين نتيجة لإصابته بالتهاب السحايا، بعد أن كان يخضع للعناية الفائقة منذ 3 أيام.