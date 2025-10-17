التوأم الرقمي.. كيف يسبق الذكاء الاصطناعي الأمراض؟

في تطور علمي مذهل، كشف باحثون من جامعات ديوك وكولومبيا ونبريخا، بالتعاون مع شركة “كوجني فيت”، عن إطار جديد يُعرف بـ”التوأم الرقمي المعرفي”، وهو نسخة رقمية من الإنسان يمكنها التنبؤ بالحالة الصحية والعقلية قبل ظهور أي أعراض.

ويعتمد هذا الابتكار على الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات الحيوية التي يتم جمعها من الأجهزة الذكية مثل الساعات الذكية ومستشعرات النوم وأجهزة تتبع النشاط البدني.

ويقوم النظام بتحليل مؤشرات مثل معدل ضربات القلب، جودة النوم، مستوى النشاط، والتوتر، ليقدم توصيات صحية وتدريبات معرفية مخصصة.

وبحسب موقع “ساينس أليرت”، فإن التوأم الرقمي لا يكتفي برصد الحالة الصحية، بل يتنبأ أيضًا بتطورات الذاكرة والتركيز، ويقترح أنشطة لتدريب الدماغ قبل ظهور أي خلل إدراكي.

ويُتوقع أن يصبح امتلاك توأم رقمي معرفي أمرًا شائعًا خلال السنوات المقبلة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي كقائد أوركسترا ينسق البيانات ويقدم دعمًا صحيًا مستمرًا، مما يجعل هذا الابتكار من أبرز ثورات الطب وعلوم الإدراك في القرن الحالي.