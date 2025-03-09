«التومي» يتابع جهود فرق الطواري في ترهونة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة

أجرى وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية -رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة- “بدر الدين التومي”، زيارة ميدانية إلى بلدية ترهونة، رفقة رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ”نصر المحتوت”، ومدير إدارة التنمية البشرية المحلية “عادل عجال”، إلى جانب فريق عمل الوزارة، للوقوف عن كثب على جهود فرق الطواري للتعامل مع تداعيات تقلبات الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ولمتابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة بالخصوص.

وخلال الزيارة، قام الوزير “بتفقد مستشفى المدينة التعليمي، بالإضافة إلى زيارته لكل من حي سوق الخضار وحي القانون، حيث اطلع على الأوضاع في هذه المواقع”.

وأثنى الوزير على “جهود اللجنة الوطنية للطوارئ وفرق العمل التابعة لها، مشيدًا بعملهم المتواصل في سبيل تقديم العون والمساعدة للمناطق المتضررة”.

وفي الختام، شدد الوزير “على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة الحكومية والمجتمع المحلي، مؤكداً على أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل للتغلب على الأزمات والتحديات”.