التومي يناقش خطط عمل البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

ناقش وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، أمس الأحد، مع مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، أحمد النماوي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب التابعة للبرنامج ، سير العمل بخطط برامج ومشاريع العمل المستحدثة.

ووبحسب بيان الوزارة، قدّم مدير عام البرنامج عرضًا تقديميًا، طرح فيه خطة البرنامج لتطوير العمل، واقتراح برامج ومشاريع جديدة، تمكن البرنامج الوطني من تحقيق أهدافه والمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية المكانية في البلديات بشكل خاص.

وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات والنتائج، تركزت على العمل بشكل أوسع مع مكاتب ريادة الأعمال في البلديات ومكاتب التنمية المحلية لحصر المشاريع الصغرى والمتوسطة ومساعدتها ودعمها بكل الطرق المتاحة.

كما تم التأكيد على أهمية التواصل مع جميع الأطراف والجهات، التي يمكن من خلالها تقديم الحوافز والتسهيلات، لمساعدة البرنامج في تقديم الخدمة بشكل واقعي وفعال.