«التومي» يُؤكد جهوزية الحكومة لإجراء الانتخابات وفق أسس دستورية

أكد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات وفق أسس دستورية صحيحة.

جاء ذلك خلال لقائه في ألمانيا، مع وزير الدولة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز آنن، ومسؤول ملف اللامركزية بالوكالة الألمانية للتعاون GIZ.

وناقش الجانبان المشروعات المتوقفة وإطلاق أخرى جديدة لتحسين حياة المواطن لتحقيق الاستقرار وتهيئة الأرضية لإنهاء المراحل الانتقالية من خلال تنفيذ انتخابات حقيقة يقوم من خلالها الشعب الليبي باختيار من يتولى إدارة شؤونه.

ولفت التومي إلى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية التي تمت المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تنفيذها في مجموعة من البلديات.