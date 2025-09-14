الثلاثاء عطلة رسمية إحياءً لذكرى استشهاد «عمر المختار»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم (391) لسنة 2025، القاضي باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة، وذلك إحياءً لذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

ونص القرار على استثناء المؤسسات التي تقدم خدمات إنسانية وأمنية من هذه العطلة، مع التأكيد على حفظ حق العاملين فيها في الحصول على يوم عمل بديل، وفقًا للتشريعات النافذة.

هذا ويُحيي الليبيون في 16 سبتمبر من كل عام ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، الذي أُعدم من قبل سلطات الاحتلال الإيطالي عام 1931 بعد أن قاد مقاومة شرسة ضد الاستعمار لأكثر من 20 عامًا في مناطق الجبل الأخضر وشرق ليبيا، ويُعد عمر المختار رمزًا للنضال الوطني والمقاومة الشعبية، وتحظى ذكراه بمكانة كبيرة في وجدان الليبيين، حيث تمثل مناسبة لتجديد العهد بمبادئ الحرية والاستقلال.