الثوار ضد الثورة

أكبر أعداء الثورة غالبا ما يكون الثوار أنفسهم، فالثورة لدى الكثير من قادتها هي صك على بياض حتى لكل ما هو أسود.

يتصور الثوار أنهم وحدهم من دخل لعبة الموت من أجل غيرهم، وهم من لهم الحق في صياغة لعبة الحياة بدل أولئك الغير.

المعادلة الصعبة، وحتى المميتة هي أن شرعية الثورة تأتي من الظلم في المرة الأولى.

أما في الثانية فيستمد الظلم شرعيته من الثورة.

تبدأ القصة بتمجيد الثورة، والتهليل لها، ثم الإساءة لما قبلها، وحتى لما يحتمل أن يكون بعدها.

وبمنطق نحن من كسر القيود، أو من حطم الباستيل، أو من حررناكم، يصبح الثوار هم من يعرف مصلحة الشعب أكثر من الشعب نفسه، وهم من يرسم علاقاته ومنظومته القيمية، تبعا لما يرددونه، ويسمعونه هم فقط. وتتحول ثورة الشعب إلى ثنائية (ثوار وشعب)، ثم إلى أوصياء وقصر.

وتحت لافتة تحقيق أهداف الثورة تصبح سلطة الوصاية سلطة مطلقة فوق كل سؤال، ومعصومة من كل نقد.

وتحت لافتة حماية الثورة تبدأ صناعة الأعداء، أنصار الملكية، أو الرجعية، أو الطابور الخامس، أو الثورة المضادة، أو أتباع النظام السابق، وغيره، وتتحول هذه المفردات إلى اتهامات جاهزة تلاحق الكل، بعد حملة شيطنة واسعة.

هكذا تتآكل هيبة الدولة أمام هيبة الثورة، وتتمدد سكاكين الثوار إلى رقاب الثوار أنفسهم، في صراع على من يحكم دولة ولاية الوصاية الثورية أو القيادة الثورية.

ويتحرك تاريخ الثورات على شكل دائرة مغلقة، ليتكرر كولاج الدماء والدموع في كل مرة.

فقد تدحرج رأس دانتون تحت نفس المقصلة التي تدحرج تحتها رأس لويس السادس عشر وهو يقول: “أن الثورة تأكل أولادها”.

ولم يكن الفأس شعار لعلم البروليتاريا، بل هو الذي يحطم رأس تروتسكي، لتنتهي الثورة الدائمة، كثورة عائمة بالدماء، فهي على رأي ستالين، لا تصلح لها قفازات الحرير.

ويتحول رفاق أتاتورك في حفلة عشاء صاخبة إلى وجبة شهية لرفيقهم الذي قال في صباح اليوم التالي: “أن الثورات العظيمة لا بدَّ أن تكون معمدة بالدماء”.

وينتهي كل شي بنابليون الذي ينط مرة من الشباك، وفي كل مرة من داخل بيت الثورة.

فالثوار لا ينامون في قبورهم فقط كما قال ارنست منديل، لأنهم غالبا ما ينمون على قبر الثورة.

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