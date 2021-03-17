الجرندي: زيارة «سعيّد» إلى ليبيا ستفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين

وصف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الزيارة الرسميّة التي بدأها رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء، إلى دولة ليبيا بـ”الهامّة”، مؤكّدا أنها “تعبير صادق على مدى مساندة تونس لجارتها ليبيا”.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الجرندي قوله، في تصريح إعلامي بقصر الضيافة في العاصمة طرابلس، حيث جرت محادثات موسّعة بين المسؤولين في البلدين، إن هذه الزيارة الأولى “سوف تفتح صفحة جديدة وتكون مؤشّرا لعلاقات مبنيّة على التعاون والتضامن والتواصل بين مختلف المؤسسات في البلدين” .

وتعتبر هذه الزيارة كذلك وفق وزير الخارجية “رسالة كبرى للعلاقات العريقة وللمستقبل الواعد بين تونس وليبيا”.

وفيما يتعلق بالمحادثات الثنائيّة والموسّعة بين رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفّي ووفدي البلدين، قال وزير الخارجية إنها تطرقت إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة لتحديثها حتّى تكون مواكبة للتحدّيات، كما تناولت الاستحقاقات في المنطقة وضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين بشأنها.