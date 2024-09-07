الجزائر.. انطلاق الانتخابات الرئاسية في أنحاء البلاد

فتحت مراكز التصويت في جميع أنحاء الجزائر، أبوابها اليوم السبت، لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن “تعداد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي بلغ “23.486.061 ناخبا داخل البلاد، 47 بالمئة منهم نساء و53 بالمئة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 36 بالمئة”.

وأضاف: “بلغ عدد الناخبين المقيمين خارج الجزائر “865.490 ناخبا، 45 بالمئة منهم نساء و55 بالمئة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، 15 بالمئة”.

وكانت عمليات التصويت لأبناء الجاليات الجزائرية في الخارج انطلقت يوم الإثنين الماضي واستمرت لغاية اليوم، حيث تضم الهيئة الناخبة للجالية الجزائرية في الخارج 865490 ناخباً.

ووفق وسائل الإعلام الجزائرية تتواصل عملية الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في ظروف تنظيمية محكمة، وهو اليوم الأخير للتصويت وإغلاق الصناديق، حيث شهدت مكاتب التصويت بالعديد من الدول تجاوباً وإقبالاً جيداً من مختلف فئات الجالية الجزائرية، ولا سيما منهم الشباب والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات في الخارج.

هذا ويبلغ عدد المترشحين ثلاثة هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ومرشح حركة “مجتمع السلم” عبد العالي حساني شريف، ومرشح “جبهة القوى الاشتراكية” يوسف اوشي، ويبلغ تعداد الناخبين في رئاسيات السابع من سبتمبر، 23.486.061 ناخبا داخل البلاد و865.490 شخصا بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر”.

وكانت “الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر انطلقت في 15 أغسطس واختتمت يوم 3 سبتمبر”.