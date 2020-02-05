الجزائر.. تبون يصدر عفوا رئاسيا بحق 3471 سجيناً

العفو يخص المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر [انترنت]

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا شمل 3471 سجينا، مستثنيا سجناء قضايا الفساد والقضاء العسكري.

وذكر التلفزيون الحكومي نقلا عن الرئاسة الجزائرية قولها إن قرار العفو يخص المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر.

ويخص العفو السجناء الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا في قضايا مختلفة، وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ممن ليسوا من أصحاب السوابق.

واستثني العفو الرئاسي المحكوم عليهم عسكريا، وسجناء قضايا المتاجرة بالمخدرات والإرهاب والخيانة والتجسس وقضايا القتل العمد واغتصاب الأطفال والفساد وتهريب الأموال

ويرجح أن يكون من بين المستفيدين من العفو، معتقلو الحراك الشعبي.

يشار إلى أن القضاء الجزائري برأ عشرات الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في مسيرات الحراك الشعبي، منذ اعتلاء عبد المجيد تبون سدة الحكم في 19 ديسمبر الماض