الجزائر تدعو الأطراف الليبية للتعاون الكامل مع المبعوث الأممي الجديد

رحّبت الجزائر بتعيين عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت الخارجية الجزائرية إنّ الرئيس عبد المجيد تبون، كانت له فرصة مناقشة الأزمة الليبية وبؤر التوتر الأخرى في إفريقيا شخصيًا مع باتيلي، يرحب باختياره ويُود أن يؤكد للممثل الخاص الجديد للأمين العام في ليبيا دعمه الكامل.

وأعربت الخارجية الجزائرية عن استعدادها للتعاون الوثيق مع باتيلي، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الذي وصفته بالإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي الشقيق.

واشادت الخارجية الجزائرية برئيس البعثة الأممية الجديد قائلة إنّ باتيلي يعد دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الإفريقية وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة.