الجزائر تدعو صندوق النقد الدولى لتعزيز موارده لمواجهة أزمة الكورونا

حصص صندوق النقد الدولي تمثّل أهمّ مصدر موارده [ارشيف]

قال محافظ بنك الجزائر المركزى، أيمن بن عبد الرحمن، إنه يتعيّن على صندوق النقد الدولي زيادة موارده للتمكّن من تعزيز نشاطات دعمه لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات له يوم الإثنين: في ظلّ سياق عالمى متّسم بعدم اليقين الكبير ينبغي أن يكون غلاف موارد صندوق النقد الدولى كافيًا للغاية من أجل مواجهة هذه الازمة المستمرّة بفعالية.

وأعرب عن إرتياحه للتحسينات التي تمّ إدخالها على صندوق إحتواء الكوارث والإغاثة للتخفيف من ضغوط خدمة الديون على الدول ذات الدخل الضعيف، داعيًا صندوق النقد الدولى إلى تكثيف المحادثات حول أداة ضمان السيولة على المدى القصير.

وقال محافظ بنك الجزائر المركزي إن المضاعفة الأخيرة لإتفاقات القرض الجديدة وسلسلة إتفاقات القرض الثنائية الجديدة عناصر شكّلت لبنات أساسية في هذا الإطار، وإقترح زيادة مؤقتة لشروط الإستفادة من باقي تسهيلات صندوق النقد الدولي كونَها ملائمةً بالنظر إلى إحتياجات التمويل الهامة للأعضاء.

وأضاف: نطالب أيضًا بزيادة معتبرة لحقوق السحب الخاصة من أجل تعزيز السيولة العالمية بإستكمال الإحتياطات الأجنبية للأعضاء مثلما كان عليه الأمر خلال آخر أزمة”.

وأشار إلى أن حصص صندوق النقد الدولي تمثّل أهمّ مصدر موارده، معربًا عن تأييده بقوة فكرة إعادة بحث فى أجل قريب ملائمة حصص الصندوق و إستئناف مسار إصلاح تسييره في إطار المراجعة العامة الـ16 للحصص.

وقال عبد الرحمن إنه ينبغي إتخاذ إجراءات فورية للحدّ من إنتشار فيروس كورونا وتعزيز صمود المنظومات الصحية والتخفيف من الآثار الإقتصادية للوباء.

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