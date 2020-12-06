الجزائر تستأنف الرحلات الجوية الداخلية.. بعد توقف دام 9 أشهر

الحكومة الجزائرية قررت استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من اليوم الأحد بعد توقف دام نحو 9 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة النقل أن استئناف الرحلات الداخلية يأتي عبر برنامج يومي للرحلات مسطر من قبل الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الجمهورية.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن القرار الذي يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون يخص جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وكمرحلة أولى 50% من الرحلات ما بين مدن شمالها.

ولفتت الوكالة إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية ضاعفت مؤخرا جهودها في عمليات تعقيم وتنظيف طائراتها للحد من مخاطر تفشي الفيروس التاجي حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

أما بخصوص الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر فلا تزال معلقة حتى إشعار آخر وتقتصر حاليا على عمليات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن.