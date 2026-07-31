الجزائر تستيقظ على فاجعة.. حافلة ركاب تحصد «عشرات الأرواح»

شهدت ولاية بومرداس شمال الجزائر، صباح الجمعة، حادث مرور مروعًا أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 44 آخرين، بعد انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية نقلًا عن مصادر محلية.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية أن الحادث وقع إثر فقدان السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انقلابها وسقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، فيما سارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وكانت الحصيلة الأولية التي أعلنتها مصالح الحماية المدنية قد أشارت إلى وفاة 11 شخصًا وإصابة 38 آخرين، قبل أن ترتفع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات التدخل والبحث والإجلاء، ما يعكس حجم الأضرار البشرية الناتجة عن الحادث.

وأكدت الحماية المدنية أن عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المؤسسات الصحية استمرت بعد وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الوضع الميداني لا يزال يخضع للمتابعة، وأن الحصيلة النهائية تبقى مرشحة للتغيير مع استمرار عمليات التدخل.

وسخرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إمكانات بشرية ولوجستية للتعامل مع الحادث، حيث دفعت بشاحنتي إنقاذ و11 سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، إلى جانب فرق متخصصة عملت على إخراج الضحايا وتأمين المنطقة ونقل المصابين الذين احتاجوا إلى تدخل طبي عاجل.

وأثار الحادث حالة من الصدمة والحزن، في ظل العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا خلال رحلة كانت تربط بين ولاية سطيف وولاية بومرداس، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث وتحديد الأسباب التي أدت إلى انحراف الحافلة وانقلابها.

وتعد حوادث حافلات نقل المسافرين من بين أكثر الحوادث المرورية خطورة، نظرًا لعدد الركاب الكبير على متنها، حيث تتسبب عوامل متعددة في وقوعها، من بينها السرعة، أو أعطال المركبات، أو ظروف الطريق، أو أخطاء القيادة.

ويأتي حادث بومرداس في وقت تواصل فيه السلطات الجزائرية جهودها لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من الحوادث التي تتسبب سنويًا في خسائر بشرية ومادية كبيرة، عبر حملات التوعية وتشديد الرقابة على مركبات النقل والمسافرين.