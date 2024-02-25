الجزائر تفتتح رسميا ثالث أكبر مسجد في العالم

افتتح في الجزائر اليوم الأحد، رسميا، جامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في افريقيا.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي، وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الجامع الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، من أجل الإشراف على افتتاح المسجد كاملا.

وفي أكتوبر 2020 تعذر على تبون افتتاح المسجد، بسبب إصابته بكوفيد-19 فناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جرّاد لكن لافتتاح قاعة الصلاة فقط التي يمكن ان تستقبل 120 ألف مصلّ ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.

ويضم الجامع بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 مبنى يشمل مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه.

ويمكن رؤية مئذنة الجامع من كل أنحاء العاصمة الجزائرية، وحتى من المدن المجاورة، فهي الأعلى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 267 مترًا، أي 43 طابقًا.

وتسبب هذا المشروع الضخم بجدل كبير في السنوات الأخيرة في الجزائر، منذ بدء بنائه في 2013، بسبب تكلفته التي بلغت رسمياً أكثر من 750 مليون يورو، أكثر بكثير مما كان متوقعاً.