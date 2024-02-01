الجزائر تنافس روسيا في صادرات الغاز السائل إلى أوروبا

حلت الجزائر في المرتبة الثانية في ترتيب الدول المصدرة للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي عام 2023، محققة ارتفاعًا هامًا في صادراتها من الغاز المسال.

وذكر تقرير لمنتدى الدول المصدر للغاز GECF، أن الجزائر استحوذت في 2023 على حصة 19 بالمائة من الغاز الطبيعي المصدر عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي، لتحتل المرتبة الثانية بعد النرويج التي جاءت في المرتبة الأولى، بحصة 54 بالمائة، فيما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة 17 بالمائة.

وأظهر التقرير، الذي نشرت أجراء منه وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، أن المعدل الشهري لصادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ 2.41 مليار متر مكعب، مقابل متوسط بـنحو 7 مليار متر مكعب للنرويج و 2.3 مليار متر مكعب لروسيا.

وبحسب التقرير استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2023، ما يمثل عجزًا بحوالي 23 بالمائة مقارنة بما تم استيراده عام 2022.

وأشار المنتدى في تقريره، إلى أن العدد الإجمالي لشحنات الغاز المسال على مستوى العالم بلغ 6266.56 شحنة عام 2023، حيث احتلت الولايات المتحدة الصدارة بنحو 123 شحنة، ثم الجزائر في المرتبة الثانية بحوالي 54 شحنة.

ولفت التقرير إلى أن النرويج سجلت أكبر نسبة ارتفاع في صادرات الغاز المسال العام الماضي بنسبة 59 بالمائة، تلتها الجزائر بنسبة 25 بالمائة ثم البيرو بنسبة 22 بالمائة.