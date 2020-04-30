الجزائر تُجدّد دعوتها لحل سياسي شامل للأزمة الليبية

جددت الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية، عبر حوار بين فرقاء النزاع في البلاد وتماشيا مع قرارات الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الخميس، أن “الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة وتؤكد موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وأضاف البيان: “وإذ تجدد الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها فإنها تهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق”.

وتابع الخارجية الجزائرية: “تؤكد الجزائر مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه”.

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