الجزائر.. عاصفة رملية تُسجل خسائر فادحة بالقطاع الزراعي(فيديو)

تسبب عاصفة رملية عنيفة ضربت صحراء النمامشة في ولاية خنشلة الجزائرية في خسائر مادية جسيمة، خاصة في القطاع الزراعي.

وأفادت صحيفة “النهار”، “بأن الفلاحين تكبدوا خسائر كبيرة، حيث تعرضت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية للتدمير، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من البيوت البلاستيكية التي تُعد العمود الفقري للنشاط الفلاحي في المنطقة (الشرق الشمالي للجزائر)”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن “العاصفة التي باغتت سكان المنطقة بقوة غير متوقعة اجتاحت الحقول الزراعية، مُخلفة وراءها دمارًا كبيرًا، خاصة في المزروعات التي كانت على وشك الجني، ما ضاعف من حجم الخسائر”.

وفي تصريحات منفصلة، “عبر العديد من الفلاحين المتضررين عن استيائهم الشديد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية التي تهدد مصدر رزقهم الوحيد”. وطالبوا السلطات المحلية والولائية “بالتدخل العاجل لتعويضهم ومساعدتهم على استئناف أنشطتهم في أسرع وقت ممكن”.

كما ناشد الفلاحون وزارة الفلاحة والتنمية الريفية “بإرسال لجان مختصة لتقييم الأضرار على أرض الواقع، داعين إلى ضرورة تبني آليات استباقية للتعامل مع مثل هذه الكوارث في المستقبل، حفاظًا على استقرار القطاع الفلاحي”.