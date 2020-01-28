الجزائر.. مصرع طياران إثر سقوط طائرة عسكرية بولاية أم البواقي

الطائرة روسية الصنع من نوع “سوخوي سو 30”. [العربية نت]

أفادت تقارير إخبارية بأن طائرة تدريب عسكرية تحطمت مساء الاثنين بمنطقة قرعة تيمرقنين ببلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي شرقي الجزائر.

حيث لقي ضابطان جزائريان مصرعهما، إثر سقوط طائرة حربية ببلدة عين الزيتون في ولاية أم البواقي شرق البلاد.

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرة روسية الصنع وهي من نوع “سوخوي سو 30”.

وكتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عبر حسابه الرسمي على تويتر، ”تعازيه لعائلتي الطيارين ضحيتي حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية في أم البواقي“.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث الأليم، وهبت الحكومة الجزائر بإيفاد لجنة أمنية وزارية مكونة من ضباط ومحققين من وزارات الدفاع والداخلية والعدل، لمعاينة مكان الواقعة والتحري حول أسبابها.وبثت إذاعة أم البواقي الجهوية (حكومية)، خبرًا عن وفاة عسكريين من طاقم الطائرة الحربية.

وجرى تداول صور غير واضحة عن سقوط الطائرة الحربية، بمضمار التدريب العسكري بين ولايتي خنشلة وأم البواقي في الجهة الشرقية.

وقالت مصادر محلية إن عشرات من عربات الإسعاف التابعة لقوات الدفاع المدني، قد توجهت إلى موقع الحادثة دون أي تأكيد رسمي.