لأوّل مرة.. الغاز الجزائري يطرق أبواب ألمانيا

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تنويع أسواق صادراتها وتعزيز موقعها في الأسواق الدولية.

وقالت سوناطراك، في بيان نشرته مساء الأربعاء، إن الشحنة وصلت في 2 يوليو الجاري إلى محطة إعادة التغويز العائمة “فيلهلمسهافن 1” في ألمانيا.

وأوضحت الشركة أن الشحنة جرى تحميلها من مجمع GL2Z للإسالة في بتيوة بالجزائر، ونقلت على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال “تسالة” التابعة للشركة الجزائرية.

وأكدت سوناطراك أن هذا الإنجاز يعكس قدرة منشآتها الإنتاجية على مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي العالمية، إلى جانب تعزيز قيمة مواردها في الأسواق الاستراتيجية التي توفر فرصا للنمو.

وأشارت الشركة إلى أن دخول السوق الألمانية يجسد مرونتها التجارية والتزامها بتوسيع حضورها في أسواق الطاقة الدولية، مؤكدة سعيها إلى مواصلة تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه أوروبي متزايد نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وتقوية الشراكات مع منتجي الغاز في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، بهدف دعم أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر محددة للإمدادات.

هذا وتعد الجزائر من أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من قربها الجغرافي من القارة الأوروبية وامتلاكها بنية تحتية تشمل منشآت إنتاج ونقل وإسالة الغاز الطبيعي.

وتسعى سوناطراك خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز صادرات الغاز المسال، في وقت تعمل فيه الدول الأوروبية على إعادة تشكيل خريطة إمدادات الطاقة بعد التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية.

ويمثل دخول السوق الألمانية محطة جديدة في مسار العلاقات الطاقوية بين الجزائر وأوروبا، خصوصا مع ارتفاع أهمية الغاز الطبيعي المسال كأحد الخيارات الرئيسية لتأمين احتياجات الطاقة.