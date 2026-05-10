الجزائر وفرنسا.. نحو مستقبل مشترك بعد الحقبة الاستعمارية

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة الجزائر وفرنسا إلى التعاون لتجاوز تداعيات المرحلة الاستعمارية الأليمة، مع التأكيد على ضرورة عدم نسيان هذا الماضي المؤلم.

وجاءت تصريحات شنقريحة خلال استقباله الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بقدماء المحاربين أليس روفو، في زيارة رسمية للجزائر، حيث شدد على أهمية العمل المشترك لتجاوز آثار الاستعمار مع الاحتفاظ بالذاكرة التاريخية.

وأكد رئيس الأركان أن زيارة الوزيرة الفرنسية تتزامن مع احتفال الجزائر باليوم الوطني للذاكرة، الذي يخلد ذكرى مجازر 8 مايو 1945، واصفًا إياها بأنها “محطة فارقة في تاريخ الجزائر ومسار نضالها من أجل الحرية والانعتاق”.

وأضاف أن الشعب الجزائري، الذي قدم تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، كان من حقه المطالبة بدولة مستقلة ذات سيادة وازدهار بثرواتها الوطنية.

ودعا الفريق أول السعيد شنقريحة إلى بناء مستقبل يسوده الاحترام المتبادل، والعمل سويا لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وفي سياق تطور العلاقات الثنائية، أقر البرلمان الجزائري في أبريل قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، مع تراجع النص النهائي عن مطلب الاعتذار والتعويض، ما يعكس التوازن بين الذاكرة التاريخية ومصالح المستقبل.

ورغم مؤشرات التقارب، لا تزال ملفات شائكة تفرض تحديات على العلاقات بين الجزائر وباريس، من بينها موقف المغرب في قضية الصحراء، وقضايا الهجرة، وترحيل الرعايا، إضافة إلى التجارب النووية الفرنسية في الصحراء خلال الفترة 1960-1966.

وتأتي زيارة الوزيرة الفرنسية، برفقة سفير باريس لدى الجزائر ستيفان روماتي، ضمن جهود تعزيز العلاقات وإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية بعد توتر دبلوماسي سابق، حيث شهدت العلاقات طرد الجزائر لـ 15 موظفًا قنصليًا فرنسيًا في أبريل 2025، ردًا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.

وشاركت الوزيرة الفرنسية في مراسم إحياء ذكرى ضحايا مجازر 1945 في مدن سطيف وقالمة وخراطة، التي قتل فيها نحو 45 ألف جزائري وفق تقديرات رسمية، خلال مظاهرات سلمية طالبت بالاستقلال.

وفي ختام النشاط الدبلوماسي، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوزيرة الفرنسية وسلمها رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس رغبة باريس في احتواء الأزمات وبدء فصل جديد من التعاون مع الجزائر.