الجزر «حارس العين الطبيعي».. ما الحقيقة؟

لطالما سمعنا منذ الطفولة عبارة: “كل الجزر، يقوّي النظر!”، لكنها ليست مجرد خرافة شعبية، بل هناك أساس علمي وراءها.

ويحتوي الجزر على البيتا-كاروتين، الذي يحوّله الجسم إلى فيتامين A الضروري للرؤية، خصوصًا في الإضاءة الخافتة، إذ يساعد شبكية العين على التقاط الضوء وتحويله إلى صور يفسّرها الدماغ.

وأظهرت دراسة Blue Mountains Eye Study أن الأشخاص الذين يحصلون على البيتا-كاروتين من الجزر والخضراوات الورقية الداكنة يواجهون مشاكل أقل في الرؤية الليلية، خاصة النساء.

كما وجدت أبحاث أخرى أن المكملات الغنية بفيتامين A تساعد في تحسين الرؤية الليلية لدى من يعانون نقصًا حادًا فيه، خصوصًا في الدول التي تعاني من سوء التغذية.

وأوضح طبيب العيون فيليب دي. كايزر أن فيتامين A، المعروف أيضًا بالريتينول، يتحوّل داخل العين إلى مركّب 11-سيس-ريتينال، الذي يمكّن شبكية العين من التقاط الضوء وتحويله إلى صورة يدركها الدماغ.

وأضاف أن نقص فيتامين A يؤثر سلبًا على القدرة على الرؤية في الإضاءة الخافتة، وأن المكملات الغذائية تساعد على استعادة الوظيفة البصرية الطبيعية عند من يعانون نقصًا في الفيتامين.

ولفت كايزر إلى أن الجسم لا يصنع فيتامين A بنفسه، بل يحصل عليه من الغذاء بطريقتين: الفيتامين الجاهز في المنتجات الحيوانية، أو الكاروتينات مثل البيتا-كاروتين في الجزر والخضراوات الورقية الداكنة والبطاطا الحلوة والفليفلة والشمام، والأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا عادةً يحصلون على حاجتهم من فيتامين A من الطعام، بفضل قدرة الجسم على تخزينه في الكبد والعينين وأعضاء أخرى وإعادة تدويره أثناء عملية الإبصار.

وحذر الخبراء من الإفراط في تناول فيتامين A الجاهز من المكملات أو أطعمة مثل الكبد، إذ قد يسبب أضرارًا للكبد ومشكلات في نمو الجنين، لذلك يُنصح باستخدام المكملات تحت إشراف طبي، خاصة للحوامل والمرضعات.

هذا ويبقى الجزر جزءًا من نظام غذائي صحي يحافظ على صحة العين، لكنه لا يمنح رؤية خارقة ولا يغني عن الفحوصات الدورية أو العناية الطبية عند وجود مشاكل في الإبصار.