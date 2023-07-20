الجعفري لـ«عين ليبيا»: جرى مطابقة 80% من جثث ترهونة بتحليل «DNA»

قال مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري إنّ 80% من الجثامين التي استخرجت من المقابر الجماعية في ترهونة جرى مطابقتها عبر تحليل DNA.

الجعفري وفي تصريح لـ«عين ليبيا» ذكر أنّ لدى الهيئة نحو 100 بلاغ من أهالي مدينة ترهونة حول مفقودين، ولم يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها.

وتابع الجعفري أنّه يوجد نحو 90 جثمان لدى الهيئة أجريت عليهم تحليل DNA, ولم يتم مطابقتهم مع عينات العائلات التي قدمت بلاغات حول فقدان ذويها.