الجمهور يودّع «القبطان».. وفاة الفنان المصري «نبيل الحلفاوي»

بعد صراع مع المرض، توفي الفنان المصري “نبيل الحلفاوي”، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 77 عاما.

وأعلن أبناء الراحل، وليد والمخرج خالد الحلفاوي، “أن والدهم الشهير بلقب “القبطان”، ليس صاحب هذه التغريدة، وإنما أبناءه وليد وخالد، مضيفين أن “الله تعالى استجاب لدعاه ولم يخذله، ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل”.

هذا وكان “نبيل الحلفاوي”، تعرّض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية شديدة، يشار وهو من أبرز الممثلين المصريين، من مواليد حي السيدة زينب، في 22 أبريل 1947، وتخرج في كلية التجارة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تخرج منه في عام 1970”.

ومن أشهر الأدوار التي جسّدها ضابط المخابرات المصري “نديم قلب الأسد”، في المسلسل التلفزيوني الشهير “رأفت الهجان”، مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وكذلك العقيد “محمود” في فيلم “الطريق إلى إيلات” من إنتاج عام 1994، كما أن للحلفاوي أدوار مؤثرة على خشبة المسرح، منها مسرحية “عفريت لكل مواطن” إنتاج عام 1988، كما قدّم أدوارا مميزة هي مسلسل “ونوس” مع الفنان يحيى الفخراني (2016)، ومسلسل “لأعلى سعر” من إنتاج عام 2017، ومسلسل “القاهرة كابول” إنتاج 2021، بينما كان آخر أعمال الحلفاوي الفنية التلفزيونية مسلسل “القاهرة كابول” الذي عُرض عام 2021، وفيلم تسليم أهالي عام 2022.

مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 15, 2024