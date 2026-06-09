الجنوب اللبناني يشتعل.. أرقام الضحايا ترتفع والهدنة تتآكل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 3637 قتيلاً و11188 مصاباً، بعد تسجيل 24 قتيلاً و116 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحصيلة التراكمية تعكس استمرار التصعيد الميداني، إذ كانت الأرقام السابقة تشير إلى 3613 قتيلاً و11072 مصاباً، قبل تسجيل الخسائر الجديدة خلال اليوم الأخير.

وتشهد مناطق الجنوب اللبناني تصعيداً يومياً في وتيرة القصف الإسرائيلي، في ظل خرق مستمر لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل، والذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو المقبل، بحسب ما أعلنته واشنطن.

وتستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، تشمل غارات واستهدافات متكررة لمناطق جنوبية، بالتزامن مع توغل بري في بعض المواقع بعمق يتجاوز 10 كيلومترات، وهو الأوسع منذ انسحاب إسرائيل عام 2000.

وفي السياق السياسي، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسكه بموقف بلاده الداعي إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار، براً وبحراً وجواً، من دون أي شروط أو ترتيبات جزئية.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، شدد بري في رده على الطروحات الأميركية على ضرورة وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل أعمال التجريف والهدم في الجنوب، مع ربط أي انسحاب لقوات حزب الله من جنوب الليطاني بانسحاب إسرائيلي مماثل من المناطق التي تسيطر عليها.

كما أظهرت مصادر للصحيفة أن بري يرى أهمية الاستفادة من المسارات التفاوضية الدولية لتعزيز الموقف اللبناني والضغط باتجاه تسوية أكثر توازناً.

من جهته، كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون عن وجود مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وشدد عون في تصريحات إعلامية على أن الحل العسكري لن يحقق الأمن، داعياً إلى اعتماد المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد على ضرورة معالجة ملف السلاح ضمن استراتيجية وطنية شاملة.

وفي المقابل، حذر مسؤولون لبنانيون من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن آلاف الخروقات سجلت منذ بدء الهدنة، في وقت لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في مناطق داخل جنوب لبنان.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تداخل مسارات التوتر الإقليمي، مع استمرار العمليات العسكرية في أكثر من ساحة بالمنطقة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في لبنان والشرق الأوسط.