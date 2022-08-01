الجنوب المنسي.. يستفيق على فاجعة جديدة.. قتلى وجرحى في إنفجار صهريج وقود

أفاد مصدر لـ«عين ليبيا» بمقتل 7 أشخاص وإصابة 50 شخص بحالة حروق في حصيلة أولية لحادثة إنفجار صهريج الوقود في مدينة بلدة زوية في الجنوب الليبي.

وقال مسؤول الشؤون الطبية في مستشفى بنت بية الطيب لفيرس في تصريح صحفي إنّ المستشفى استقبل 4 وفيات و10 إصابات بحروق استقبلهم إثر حادثة اشتعال صهريج وقود.

من جانبه، ذكر مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش أنّ حالات الحروق التي وصلت للمستشفى معظمها حالات حرجة جدًا، وأنّ قسم الطوارئ في المستشفى يعج بالمصابين، مشيرا إلى استدعاهم جميع الكوادر الطبية التي تعمل في المستشفى.

وناشد أهالي المصابين من احتراق شاحنة الوقود، في بيان لهم، السلطات المحلية بضرورة توفير طيران لإسعاف الحالات الحرجة إلى طرابلس، بأقصى سرعة.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لـ «عين ليبيا»، إنّ فروع الإسعاف بالجنوب بدئت في الاستعداد لنقل المصابين من مركز سبها الطبي إلى مستشفى الحروق بطرابلس.