مجلس النواب يبحث تطوير الجنوب.. مناطق «صناعية وزراعية وسياحية»

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح الدومة، الخميس، إطلاق مشروع تنموي متكامل لإعادة هيكلة إقليم فزان اقتصاديًّا وتعزيز التنمية والاستثمار في الجنوب الليبي، تحت شعار “المرحلة القادمة: الجنوب ينهض”، وذلك خلال اجتماع موسع عقده في مدينة سبها مع عمداء البلديات ومشايخ وأعيان المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأوضح المجتمعون أن المشروع يرتكز على إنشاء ثلاث مناطق رئيسية متخصصة تشمل منطقة صناعية، ومنطقة زراعية، إضافة إلى منطقة سياحية دولية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق تنمية مستدامة في إقليم فزان.

وأشاروا إلى أن الخطة تتضمن تفعيل المناطق الحرة الحدودية، بما يسهم في تنظيم حركة التجارة البرية مع دول الجوار، والحد من عمليات التهريب، إلى جانب التنسيق مع الحكومة والشركات النفطية والصناديق التنموية لتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتمكين بلديات الجنوب من تنفيذ برامجها التنموية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية المكانة الاستراتيجية لإقليم فزان باعتباره عنصرًا أساسيًّا في وحدة ليبيا، وحلقة وصل بين مختلف مناطق البلاد، داعين الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والدولة والنخب السياسية من أبناء الجنوب إلى عقد مؤتمر تشاوري موسع في مدينة سبها، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول القضايا الوطنية والتطورات السياسية.

وفي الملف الأمني، شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التنسيق والتضامن الوطني لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع الأمنية في دول الجوار، وحماية الحدود والسيادة الوطنية، إضافة إلى التصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود وعصابات الجريمة المنظمة.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح الدومة المبادرات المحلية والدولية الهادفة إلى توحيد السلطة التنفيذية، بما يدعم الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ويُعد إقليم فزان من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في جنوب ليبيا، نظرًا لموقعه الجغرافي وامتداده الحدودي مع عدد من دول الجوار، إضافة إلى امتلاكه موارد طبيعية وإمكانات في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة، ما يجعله محورًا مهمًّا في خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في البلاد.