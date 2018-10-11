الجوع.. علاج جديد يُثبت فعاليته في التخلص من السكري

قام أطباء كنديون بجمع أدلة كثيرة تفيد بأن الامتناع عن تناول الطعام بصورة دورية منتظمة يساعد في التخلص من النوع الثاني من مرض السكري.

حيث يقول سليمان فورملي من جامعة تورنتو الكندية:

“لم نسمع يوما أن الطبيب المعالج يحاول بصورة جدية استخدام الجوع في علاج مرض السكري، لقد كشفت تجاربنا أن الامتناع عن تناول الطعام بصورة دورية منتظمة، هو طريقة فعالة وعملية استراتيجية تسمح بالتخلي عن تناول الإنسولين والأدوية”.

كما استعرض فورملي وفريقه ثلاثة أمثلة تؤكد فعالية هذه الطريقة، وكيف ساعدت ثلاثة مرضى (40-70 سنة) يقيمون في تورنتو في الشفاء من المرض.

هذا ويقول فورملي أيضاً أن أحد الثلاثة كان يمتنع عن الطعام ثلاثة أيام متتالية ومن ثم يستأنف تناول الطعام، أما الآخران فكانا يمتنعان عن الطعام يوما ويأكلان في اليوم التالي، واستمر الثلاثة على هذا النظام مدة عشرة أشهر، وقد تبين بعد ذلك أن نتائج الطريقتين كانت إيجابية، وانخفض مستوى السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي تقريبا، كما أن الثلاثة فقدوا من أوزانهم 10-18%.