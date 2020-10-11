الجيش الأذربيجاني يصد هجوماً للقوات الأرمينية

تمكن الجيش الأذربيجاني من صدّ هجوم ليلي، شنته قوات أرمينية، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزارة الدفاع الأذربيجانية قولها، في بيان اليوم الأحد، إنّ القوات الأرمينية شنت هجوما على مدار ليل السبت/الأحد، من عدة محاور على جبهة هدروت وجبرائيل، لإعادة احتلال مناطق تم تحريرها في وقت سابق.

وأكدت تدمير 6 دبابات من طراز تي-72، و 6 مدافع من طراز دي-20، ومدفع من طراز دي-30، و5 شاحنات ذخيرة، و11 مركبة عسكرية، و3 منصات إطلاق صواريخ غراد، و5 مدفعيات من طراز فوزديكا، و8 منظومات دفاع جوي، ومحطة رادار للجيش الأرميني.

وذكر بيان الجيش الأذربيجاني، وجود حالة ذعر بين الجنود الأرمينيين، وفرارهم من أرض المعركة.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ”، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.