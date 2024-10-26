الجيش الأردني: لم نسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا

أعلن الجيش الأردني أنه “لم يسمح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية، وأنه يراقب عن كثب التصعيد الحاصل على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية”.

وقال مصدر عسكري أردني، “إنه لم يًسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة وسلاح الجو الملكي كان يراقب الأوضاع باهتمام بالغ وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن”.

ودعا المصدر المواطنين إلى “أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق”.

وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، “أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت “ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية”.