الجيش الأمريكي يدمر طائرتين مُسيَّرتين وزورقا للحوثيين بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنخ “خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين بدون طيار وزورق مسير تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة البحر الأحمر”.

وقالت في بيان لها نشر على منصة «إكس»، إنه تقرر أن الطائرات بدون طيار والزورق المسير يمثلون تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وأكدت أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا، تدمير طائرتين مسيرتين وزورقا حوثيا مسيرا في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.