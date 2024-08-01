الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل محمد الضيف.. وغالانت يصفها بالخطوة الكبيرة!

أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل محمد الضيف قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

وأفاد في بيان: “يعلن الجيش الإسرائيلي أنه في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس، وبعد تقييم استخباراتي، يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة”، وفق رويترز.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن مقتل قائد الجناح العسكري لحركة “حماس” في قطاع غزة محمد الضيف “خطوة كبيرة في مساعي القضاء على “حماس”.

وعلق غالانت على إعلان الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل الضيف استنادا لمعلومات استخبارية جمعتها أجهزة الجيش، والأمن العام الاسرائيلي.

ولفت البيان إلى أن “الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس في “حماس”، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع. مع الضيف وسلامة تم القضاء على عدد آخر من المخربين”.

وفي تصريح له يوم 15 يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد “كتائب القسام” محمد الضيف نجحت ولكن لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات.

من جهته، رد نائب رئيس حركة “حماس” في غزة خليل الحية على تصريحات سابقة لنتنياهو بهذا الخصوص وقال “إن قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة”.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.



The operation was conducted precisely and… pic.twitter.com/WCgL5fBkEC — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) August 1, 2024