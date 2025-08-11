الجيش الإسرائيلي يجري تقييماً شاملاً لجاهزيته على جميع الجبهات

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، اليوم الاثنين، تقييماً ميدانياً على مستوى هيئة الأركان العامة لبحث مدى جاهزية القوات للتعامل مع التحديات على مختلف الساحات، في ظل استمرار العمليات القتالية.

ويعد هذا الاجتماع الثاني في سلسلة تقييمات ميدانية يجريها الجيش ضمن عملية تشخيص تهدف إلى وضع قاعدة معرفية لبرنامج عمل متعدد السنوات، بالتزامن مع استمرار المواجهات على جبهات عدة.

ووفق بيان الجيش، شارك في الاجتماع قادة الفرق وضباط الأسلحة في ذراع البرية، إضافة إلى عدد من الضباط المهنيين من مختلف الوحدات، حيث تمت مناقشة جاهزية الجيش لسيناريوهات متعددة الجبهات، وخطط بناء القوة، والتدريبات، والمعايير العملياتية.

ويأتي التقييم في إطار توجه يقوده رئيس الأركان لإعادة صياغة أسس وخطوط التخطيط العسكري، مع استمرار العمليات في ميادين القتال.

كما أشار البيان إلى أن التمرين المفاجئ الذي ينفذه الجيش يدخل في إطار سياسة تقييم الجاهزية العملياتية على جميع المستويات، بهدف اختبار قدرة الوحدات والقيادات على التعامل مع سيناريوهات متعددة الجبهات، خاصة في ضوء الدروس المستخلصة من أحداث 7 أكتوبر.

وفد من حماس يصل القاهرة لبحث تهديدات إسرائيل واستئناف مفاوضات تبادل الأسرى

تستمر التحركات الإقليمية والدولية بهدف إحياء المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة وازدياد التهديدات الإسرائيلية بشن عمليات عسكرية واسعة.

وقالت مصادر مقربة من حماس لموقع “واينت” إن وفد الحركة سيصل اليوم إلى القاهرة لمناقشة تهديدات إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتنفيذ عملية عسكرية كبيرة، بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تبادل الأسرى.

وتشمل المحادثات مراجعة تداعيات اللقاء الذي جمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري في جزيرة إيبيزا الإسبانية مؤخراً.

وفي وقت سابق، نقلت قناة “العربي” القطرية عن مصادرها أن الوفد برئاسة خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، سيغادر إلى القاهرة، فيما أشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى أن استئناف التواصل بين الأطراف تم بوساطة تركية عقب زيارة وفد حماس إلى أنقرة الأسبوع الماضي.

إسرائيل تودع قائد “سنتكوم” كوريلا بإشادة لدوره في دعم التعاون العسكري والأمني

أشاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بقائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي أنهى مهامه يوم الجمعة، مثنياً على ما وصفه بالإسهامات الكبيرة التي قدمها لصالح الجيش الإسرائيلي خلال فترة توليه المنصب.

وأكد زامير في تصريحاته تقديره البالغ للدعم الذي وفره الجيش الأمريكي طوال حرب “السيوف الحديدية”، وللتعاون الوثيق الذي تجسد خلال عملية “الأسد الصاعد” التي اعتبرها إنجازاً مهماً في مسار الشراكة العسكرية بين الجانبين.

وأضاف زامير: “أنت صديق حقيقي لإسرائيل. فقد ساهمت قيادتك في تعزيز العمليات المشتركة، ولم تقتصر نتائجها على توثيق الروابط بين الدولتين، بل أرست أيضاً أسس صداقة شخصية مستمرة، وضعت قاعدة لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لأجيالنا القادمة”.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث التي قاد فيها كوريلا القيادة المركزية الأمريكية، منذ بداية حرب “السيوف الحديدية” وحتى عملية “الأسد الصاعد”، شهدت دفعاً كبيراً بالدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل وتعزيزاً للتعاون الإقليمي، معتبراً أن مشاركته المباشرة كان لها أثر بالغ في أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

مصر تحذر من مخاطر توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة وتدعو لوقف التصعيد

حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الخطوات الإسرائيلية التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، معتبراً قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الألماني يوهان فاديفول، حيث شدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع للقرار الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يكرّس الاحتلال غير الشرعي للقطاع ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، كما يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وأعرب الوزير المصري عن أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة لوقف هذا التصعيد الخطير، مثمناً قرار الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة.

كما ناقش الوزيران الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، حيث أطلع عبد العاطي نظيره الألماني على جهود مصر المستمرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، داعياً إسرائيل إلى رفع العقبات أمام هذه المساعدات.

وأكد الوزير المصري أيضاً استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حيث رحب الوزير الألماني بهذه المبادرة، معبراً عن تطلع بلاده للمشاركة كراعٍ ومستثمر في عملية الإعمار.